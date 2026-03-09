Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçını hakem Cihan Aydın yönetiyor.
KAYSERİSPOR 0-0 TRABZONSPOR
1' Karşılaşma başladı.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Cardoso, Chalov
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Muci, Zubkov, Augusto, Onuachu
Gaziantep FK ve Karagümrük galibiyetleriyle yeniden çıkışa geçen Trabzonspor, haftaya 51 puanla 3. sırada girdi.
Düşme hattından kurtulmaya çalışan Kayserispor ise 20 puanla 17. sırada yer alıyor.