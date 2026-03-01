Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Levent Şahin'in ekibi Gençlerbirliği ile Erling Moe'nin yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadı’nda oynanan mücadelede iki takım da pozisyonlardan yararlanamayınca maç golsüz beraberlikle sona erdi.
Müsabakanın 56. dakikasında Kayserispor’un Makarov ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 24, Kayserispor ise 20 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Kayserispor evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.