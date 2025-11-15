Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetimindeki şirket sayısı artarken, Borsa İstanbul’daki etki alanı da giderek genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Investco Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mali dengelerin korunabilmesi gerekçesiyle holding çatısı altında faaliyet gösteren toplam 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. 20 şirketin 5’inin hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Hisseleri borsada işlem gören Pamel, Verusa Holding, Verusaturk GSYO, Innosa ve Acıselsan’a da kayyum atanmasıyla, Borsa İstanbul’daki TMSF’ye ait şirket sayısı 11’e yükseldi.

AKTİFLER 500 MİLYARA DAYANDI

TMSF’nin verilerine göre yönettiği şirket sayısı 31 Ocak 2025 itibarıyla 753 iken; 14 Kasım itibarıyla 1.115’e yükseldi. Bu artış devlet kayyumluğunda son yılların en hızlı genişlemesine işaret ediyor. Ayrıca, TMSF’nin 30.06.2025 tarihli bilançosuna göre aktif büyüklüğü 2024 yıl sonundaki 395 milyar 436.5 milyon TL’den 488 milyar 241 milyon TL’ye çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2025 tarihli kararlar ile Investco Holding Anonim Şirketi’ne kayyum atamıştı.

KRİPTO BORSAYA EL KOYDU

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’ye el konularak kayyum atandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada 14 milyar TL’lik kripto para çekiminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı, bu aktarımın inceleme altında olduğu belirtildi.

Boksit maden tekeli TMSF’nin eline geçti

Investco Holding AŞ’ye yönelik soruşturmada kayyum atanan 20 şirket arasında en önemlisi Verusa Holding. Türkiye’nin boksit madenlerinin neredeyse tamamı Verusa’ya ait. Ona bağlı Standard Boksit İşletmeleri AŞ.’nin elinde 22 boksit maden sahası var. Bu şirketin en büyük alıcıları arasında ise Cengiz Holding’in olduğu biliniyor. Ayrıca Reuters’ın dünkü haberinde Rus enerji şirketi Lukoil’in Bulgaristan’daki Lukoil Neftohim Burgas rafinerisine Cengiz Holding’in talip olduğunu yazdı.

Erdoğan’ın eski danışmanı şirketin CEO’suydu

Verusa’nın iktidarın mega projeleriyle ilişkisi de çarpıcı. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aldem Çelik İstanbul Marmaray, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisi gibi projelerde yer aldı. Holdingin yöneticileri de dikkat çekici. ‘Bir Liderin Doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan’ kitabının yazarı ve 2011-2017 arasında Erdoğan’ın danışmanı olan, Ömer Özbay, Verusa’da CEO’luğunu yürütüyordu.