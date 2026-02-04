İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding’e yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya kayyum atanmıştı. Aylardır kayyum yönetiminde olan Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu. Dilek Güngör'ün haberine göre Kazancı Holding, kayyum yönetimindeki Kasımpaşa’yı satın aldı. Güngör haberinde “TMSF’nin denetim kayyumluğundaki Kasımpaşaspor’u Kazancı Holding aldı. Başkanlık koltuğuna Davut Dişli oturacak” ifadelerini kullandı. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, TMSF tarafından Kasımpaşa’nın CEO’luğuna atanan Ceyhun Kazancı’nın kuzeni oluyor. Süper Lig’de çalkantılı bir sezon geçiren Kasımpaşa, kümede kalma mücadelesi veriyor. Takımın başına Emre Belözoğlu getirilirken ara transfer döneminde Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao'nun transferleri dikkat çekti.

