Kayyum atanan TELE1'de, çalışanlar istifa ettiklerini duyurdu.
TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, "Penguen medyası olmayacağız" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, televizyon kanalı TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.