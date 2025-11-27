İktidarın muhalif belediyelere uyguladığı kayyum modeli balıkçı barınağına kadar uzandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya’daki balıkçı barınağına geçen yıl kayyum atadı. Mahkeme kayyuma, sadece kooperatifin olağanüstü toplantısını yapma görevi verdi. Ancak 3 kişilik kayyum heyeti, seçime gitmedi ve yönetime kendi oturdu.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM’de Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken yaşanan süreci Bakan İbrahim Yumaklı’ya anlattı ve Antalya’daki balıkçı barınağına yönelik olarak bugüne kadar yapılan uygulamaların arkasında zenginlere yat marinası yapma girişimi olabileceğini söyledi. Arı, bugüne kadar Türkiye genelinde 13 balıkçı barınağının yat marinasına dönüştürüldüğünü belirtti. Kayyumların barınağı eski yöneticilere bırakıp çıkmaları gerektiğini söyledi.

Mahkeme ‘Seçim yap’ dedi kayyum duymazdan geldi

Antalya’da yaklaşık 400 balıkçının geçimini sağladığı balıkçı barınağı, iki kooperatif tarafından kira sözleşmesiyle yönetiliyordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı önce kira sözleşmesini iptal etmeye çalıştı ancak mahkeme iptal kararını bozdu. Bakanlık daha sonra kooperatif yöneticilerine yönelik cezai süreçler başlattı, gözaltılar yapıldı fakat iddianameler reddedildi ve yöneticiler beraat etti.

Bu süreç sonunda Bakanlık, Aralık 2024’te barınağa 3 kişilik kayyum heyeti atadı. Mahkeme kayyumun tek görevinin seçim yapıp yönetim seçmek olduğunu belirtti. Ancak kayyum heyeti seçim yapmadı ve yönetimi fiilen kendisi sürdürdü.

BALIKÇI BARINAĞI BÜYÜKLÜĞÜ VE KONUMUYLA AĞIZ MI SULANDIRDI?

