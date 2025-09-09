Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve geçici yönetimin, yaklaşan olağanüstü il kongresinde delege sıfatıyla oy kullanamayacağına karar verdi. Kurul ayrıca, kongrenin yapılabileceğini ve sürecin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütüleceğini bildirdi.

KISA KARAR YAZILDI

YSK Başkanı Ahmet Yener’in imzasını taşıyan ve kamuoyuna “kısa karar” olarak yansıyan metin, CHP İstanbul İl Örgütü'ndeki delegelik statüsüne ilişkin önemli değerlendirmeler içeriyor.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl ve İlçe Kongrelerine yönelik getirilen tedbir doğrultusunda, YSK’ya başvurarak olağanüstü il kongresinin yapılıp yapılamayacağı ve delegelikle ilgili çeşitli soruların yanıtlanmasını talep etti.

GÜRSEL TEKİN VE EKİBİ OY KULLANAMAYACAK

YSK’nın kararında, mahkeme tarafından kayyum sıfatıyla görevlendirilen geçici kurul üyelerinin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nde “doğal delege” sıfatıyla oy kullanamayacaklarına hükmedildi. Bu karar, kayyum heyeti başkanı Gürsel Tekin’i ve ekibini doğrudan etkiliyor.

Ayrıca, 8 Ekim 2023'te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin, ilçe kongrelerinde seçilmiş delege olmadıkları ve görevlerinden tedbiren uzaklaştırıldıkları gerekçesiyle olağanüstü kongrede doğal delege olarak oy kullanamayacakları belirtildi.

YSK, 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında yapılacak ilçe kongrelerinde seçilecek olan yeni delegelerin de, henüz bu süreç tamamlanmadığı için CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nde oy kullanamayacaklarına karar verdi.

YSK, aynı karar metninde olağanüstü kongrenin yapılmasında herhangi bir hukuki engel bulunmadığını, sürece ilişkin işlemlerin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmeye devam edileceğini bildirdi. Bu karar, İstanbul İl Kongresi’nin planlanan tarihte yapılmasının önünü açıyor.