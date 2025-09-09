İstanbul’da dün polis, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girerek her kata biber gazı sıktı ve kayyum Gürsel Tekin’in binaya girişini sağladı.

Müdahalede, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu birçok partili fenalaştı.

Olayın ardından CHP milletvekilleri nöbete devam etti ve geceyi, Genel Başkan Özgür Özel’in ofisine dönüştürülen binada geçirdi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN ADRESİ DEĞİŞTİ

CHP yönetimi, yaşanan gelişmeler sonrası il binasını Sarıyer’den Bahçelievler’e taşıma kararı aldı.

MYK’nın bu kararı Yargıtay’a bildirildi ve Bahçelievler binası resmen CHP İstanbul İl Başkanlığı oldu.

Sarıyer’deki bina ise Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacak.

30 KİŞİLİK LİSTE

Kayyum Gürsel Tekin, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş için 30 kişilik bir liste hazırladı.

Bu listenin dışında kalan isimlerin binaya girmesi yasaklandı.

İstanbul’daki 400 bin, ülke genelindeki yaklaşık 2 milyon CHP’li, listede adı yoksa kendi partilerinin binasına giremeyecek.