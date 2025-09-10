Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan Biz Burada Ne Yaşıyoruz? programına katılan Gökhan Günaydın, mahkeme kararından üç gün önce kendisine Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanacağının bildirildiğini ve kayyum listesini gördüğünü söyledi.

Tekin, kayyım olarak atandıktan sonra "Bana da sürpriz oldu "açıklamasında bulunmuştu.

-Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanacağının haberi bana 3 gün evvelden geldi.

-Dilekçeyi gördüm, dilekçedeki isimleri gördüm. isimleri ben tanımıyorum.

-Dediler ki söyleneni söyleyeceğim 'Gürsel Tekin ve saz arkadaşlarından bir liste oluşturmuşlar' diyerek gülümsedi bana bunu söyleyenler.

-Dedim ki 'bu liste oraya verilmişse biraz ciddiye almak gerekir.

-'Çünkü boş olmaz bu işler. Nitekim 3 gün sonra bu kayyum heyeti atandı.