CHP İstanbul'a mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı. Tekin, CHP eski Genel Başkanı ve mutlak butlan tartışması ile partinin başına dönmeyi hesaplayan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN DUYGULARI İNCİTİLDİ"

Süreç boyunca Kılıçdaroğlu'nun yıpratıldığını söyleyen Tekin, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 1,5 yılda duyguların ne kadar incitildiğini takip etmiyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nu linç edenlerin hiçbirisi CHP'li değil." ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki temaslarına ilişkin Tekin, "Sayın Kılıçdaroğlu'yla 2 gün önce görüştüm. Aradım kendisini, selamlaştık, o kadar. Öyle bir iklim yaratıldı ki. Burada kendimize destekçi arayışı içinde değiliz. Bir mesele, sorun var. Bu problemi gelin elbirliğiyle kaldıralım. Sayın Kılıçdaroğlu'yla 'Gelin üç biz üç siz oturun, siz ne diyorsanız onu yapacağız' dedim. 'Tamam' dediler. Şimdi geldiğimiz duruma bakın. Bu sorunları çözelim" açıklamasında bulundu.