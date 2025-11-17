CHP İstanbul İl Başkanlığı’na, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, partinin banka hesaplarına erişim istemişti.

Tekin’in bu talebi sonrası, bankalara CHP İstanbul’la ilgili talimat gönderildiği ortaya çıktı.

TÜM DÖKÜMLERİ İSTEDİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, ilgili bankalara gönderdiği yazıda, CHP İstanbul İl Başkanlığı adına açılan ve aktif olarak kullanılan mevcut tüm hesapların mevcut bakiyelerinin, mevcut hesaplardan yapılan tüm işlemlerin dökümlerinin ve bu işlemlerin kimler tarafından yapıldığının bildirilmesi talep edildi.

Ayrıca bankalara, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın vergi numarasından da detaylı araştırma yapılması ve tespit edilen bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Kongresi’ne açılan dava sonucunda, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak atamasının ardından CHP iki kez kongre düzenledi. Düzenlenen olağanüstü ve olağan kongrede Özgür Çelik iki kez CHP İstanbul İl Başkanı olarak yeniden seçildi.

Bunun üzerine, CHP Genel Merkezi tarafından mahkemenin verdiği kararın kaldırılması için Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan itiraz reddedilmiş ve mahkemeden Tekin'in, kayyumluğa devamı yönünde bir karar çıkmıştı.

Son mahkemede CHP'nin itirazını reddeden mahkeme Tekin'e kayyumluk görevini devam ettirme haberini verdi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hesaplarını kontrol etmek amacıyla bankalara başvuru yapmıştı.

Akbank, bu başvurunun ardından Tekin'i kayyum olarak atayan 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı yazmış ve mahkemenin Tekin'i İl Başkanı olarak görevlendirdiği fakat yapılan son kongrede Özgür Çelik'in ilk başkanı olarak seçildiği, seçilen yönetimin de Tekin'in aksi yönünde talebi olduğu ifade edilmişti. Banka tarafından mahkemeden talimatlandırma talebi yazısı yazılmıştı.