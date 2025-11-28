CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ilk adımını attı.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Yalçın Kızılaslan’ı “geçici çıkarma” talebiyle disipline sevk ettiğini duyurdu.

Tekin’in açıklaması şöyle:

-Geçtiğimiz günlerde partimizin önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’nda sarf edilen ve tüm partililerimizi rahatsız eden, parti kültürümüzle bağdaşmayan, nezaketten uzak tutum ve davranışlar tarafımızca asla kabul edilemez bulunmuştur.

-İstanbul İl Başkanlığı Geçici Kurulu olarak, bu tür davranışların parti ahlakı, geleneği ve tüzüğümüzle bağdaşmadığı açıktır.

-Bu nedenle, ilgili kişi hakkında gerekli işlemler ivedilikle yapılmış ve süreç tüzüğümüzün hükümleri doğrultusunda işletilmiştir.

-Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu değerlerine, ahlaki duruşuna ve ortak saygınlık iklimine gölge düşüren hiçbir tutuma müsamaha gösterilmemiş; bundan sonra da hiçbir tereddüt göstermeden gereğini yapmaya devam edilecektir.