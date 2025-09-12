CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, "Her gün bina tartışması yaşanıyor. Sürekli polemiğe girelim denirse birçok arkadaşımızı üzerim Bu kararlarla meşgul değilim. Şu an elimizdeki karar görevinizi yapın diyor.Aksi bir karar gelmediği sürece bu karara tabiyiz." dedi.

Tekin, Sarıyer'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi önünde konuştu. Tekin, "Hiçbir temasım yok. 15 Eylül'le de meşgul değiliz. Hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Sabırla, azimle işimizi götürmeye çalışıyoruz. Öyle saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz ki inanılır gibi değil." ifadesini kullandı.

Tekin şunları kaydetti:

Galiba biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana. Parti kaçkınlarına bakıyorum, Bahadır mıdır nesin. Biz CHP'liler birbirimizle tartışırız, yarışırız.Yarın bir arada oluruz.

Biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz.

Benim listeyle misteyle alakam yok. Sadece arkadaşları aradım. Parti emekçilerimiz görevine gelemiyor. Ne istiyorsunuz kardeşim. Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliğini yapmak için liste vermişler.

Aynı ailenin evlatlarıyız. En ufak bir sorun yok. Bu binalar hepimizin.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası reddedildi. CHP'nin avukatı kararının kayyum iptal edilmesi anlamına geldiğini söyledi. CHP'li hukukçular 45. Asliye Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırması gerektiğini belirtti.