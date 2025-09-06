CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyetiyle ilgili olarak, Hasan Babacan’ın yerine görev alacağı iddia edilen Gökmen Güneş açıklama yaptı. Güneş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda heyette yer almadığını ve herhangi bir yetkili merciden davet almadığını belirtti.

Güneş açıklamasında, “Sn. Gürsel Tekin’den ve/veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

(Gökmen Güneş)

Sn.Gürsel Tekin'den ve ya herhangi bir yetkili merciden çagrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Gökmen Güneş (@gkmngunes) September 6, 2025

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'ın içinde bulunduğu heyeti kayyum olarak görevlendirmişti. Kayyum olarak atanan Müjdat Gürbüz ve Hasan Babacan kayyum heyetinden çekilmişti.