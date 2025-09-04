CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, SÖZCÜ TV'de Serap Belovacıklı'nın sunduğu Aklın Yolu programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan heyette yer alan bir kişinin mahkemeye itiraz dilekçesi vereceğini söyledi.

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'ın içinde bulunduğu heyeti kayyum olarak görevlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, kayyum kararına ilişkin SÖZCÜ TV ekranlarında yaptığı değerlendirmede heyette yer alan bir kişinin mahkemeye itiraz dilekçesi vereceğini açıkladı. Günaydın "Kayyum olarak atanan insanlardan bir tanesi aradı. Dedi ki "Gökhan Bey, adım orada var. Bundan çok canım sıkılıyor. Nasıl olurda ben buradan ayrılırım diye, bir kafa yoruyordum" dedi. Bu neyi gösteriyor? İnsanların, toplumun ve tabanın gösterdiği tepki üzerine bir vicdan muhasebesi yapmasını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Günaydın, söz konusu kişinin kararını sosyal medyadan açıklayacağını ve heyetten ayrılmak için mahkemeye dilekçe vereceğini belirtti.