Dünyanın önde gelen basın kuruluşları, kayyum kararını, “yalnızca parti içi bir gelişme olarak değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi baskı ortamının bir parçası”’ yorumlarıyla ele aldı.

ABD merkezli Associated Press (AP): CHP’nin yükselen gücünü zayıflatmaya yönelik bir hamle. Kararın ardından borsa yüzde 5’ten fazla düştü.

BASKININ YANSIMASI

ABD merkezli Bloomberg: CHP’nin Erdoğan’a karşı siyasi mücadelesini sekteye uğratabilecek bir gelişme. Kararın ardından piyasalar sert şekilde sarsıldı, tahvil faizleri yükseldi.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, mahkeme kararının “ihtiyati tedbir” kararı olduğunu aktardı. Ajans, İl Başkanı Özgür Çelik’in kararı, “Bu karar iktidara yürüyüşümüzü engelleme girişimidir” sözleriyle eleştirdiğini de yazdı.

Fransa merkezli Euronews de haberi, “Mahkeme, Türkiye’nin ana muhalefet partisinin İstanbul kongresini iptal etti ve yetkilileri görevden aldı” ifadeleriyle verdi.

MUHALEFETE YENİ YARGI DARBESİ

İngiltere merkezli Reuters, “muhalefete yeni bir yargısal darbe” olarak nitelendirdiği kararın Türkiye piyasalarında büyük dalgalanmaya yol açtığını belirtti. Reuters, kararın ardından Türk lirası cinsinden hisse senetleri ve tahvillerde sert düşüş yaşandığını da vurguladı.

Reuters, haberinde siyasi risk danışmanı Wolfango Piccoli’nin şu değerlendirmesine yer verdi:

“Kara gün anlamına gelen bu adım, Özgür Özel’in CHP liderliğine yönelik devam eden hukuki mücadeleler konusunda ciddi endişeleri artırarak, daha önce CHP’li isimlere açılan davaları hatırlatıyor. Bu adımlar Erdoğan’ın ana muhalefet partisini işlevsiz hale getirme ve muhalefeti zayıflatma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.”