Eylül ayının ilk günlerinde siyaset dünyası sıcak gelişmelere sahne oluyor. CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongresi için mahkeme iptal kararı verdi.
Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetiminin yerine kayyum olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı görevlendirdi.
CHP, partinin genel merkezinde olağanüstü toplandı.
Çelik, ise "Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" açıklamasını yaptı.
Ayrıca partililere toplanma çağrı yapıldı.
İSTANBUL'DA BULUŞMA
Partililere gönderilen mesajda "Değerli Örgütümüz, seçilmiş İl Başkanımız Özgür ÇELİK ve İl yönetimimizin yanındayız. Mücadelemiz sürecek , örgütümüz dimdik ayakta kalacak. Bugün 18:00'de ilçe başkanlığımızdan araç kaldırılacak olup İl Başkanlığımızda buluşuyoruz" ifadelerine yer verildi.