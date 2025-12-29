KAAN ÖZBEK

Türkiye'nin en köklü üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’nin 5.3 milyar liralık üniversite bütçesinden bilimsel araştırmalar için ayırdığı 224 milyon lirayı da çarçur ettiği ortaya çıktı. Kayyum rektör Mehmet Naci İnci’nin, son incisi ise akademisyenlerin iade ederek protesto ettiği yılbaşı hediye kutusu oldu. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun sosyal medyadan iade ettiğini duyurduğu 10 bin liralık kutuda yaklaşık değeri 2200 TL olan Lamy Safari All Star marka bir adet kalem, değeri 2500 TL ile 4000 TL arasında değişen NP marka taşınabilir katı hard disk, 2700 TL’lik Stanley AeroLight Transit Termos, 800 lira değerinde Boğaziçi Teknopark logolu ajanda yer alıyordu. Tüm akademisyenlerin iade ettiği kutunun sadece akademisyenlere değil, eşe dosta, akrabaya da gönderildiği ve sayısının 500’ü bulduğu ortaya çıktı.