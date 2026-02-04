Kaan ÖZBEK

Rektör Naci İnci’nin kayyum rektör olarak atamasından bu yana eylemlerin sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi’nde, kurucu rektör Abdullah Kuran’ın adını taşıyan ve yarışma projesiyle inşa edilen tarihi kütüphane binası yıkıldı. Kayyum rektörü protesto eden akademisyenler, bir tarihin yok edilmesine ilişkin, “Deprem riski gerekçesiyle yıkılan binanın yerine yenisi değil inek yayacakmışız gibi çayır yapıldı” açıklamasını yaptı. Yıkım sürecinin büyük bir karmaşayla yürütüldüğünü de belirten akademisyenler, yıkım sürecini şöyle anlattı: “Kitaplar darmadağın edildi, depolar ile Kandilli arasında taşındı durdu. Bir kısmını Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndaki depoya, bir kısmını da üstü açık bir depoya koydular. Sonunda binayı yıktılar. Kitaplar nemden zarar görüyor. Yaklaşık 800 bin kaynak var. Şimdi Güney kampüsteki tarihi Dodge Hall binasının kütüphane yapılacağı söyleniyor. Burası Türkiye’de ilk kez basket maçı yapılan kapalı spor salonudur. Kütüphane için bile olsa tarihi bir binaya kıyılması çok yanlış.”

Akademisyenler, binanın önünde bulunan dev Atatürk maskının kepçe darbesiyle indirilmesine de tepki gösterdi. İsminin verilmesini istemeyen bir akademisyen, Atatürk’e yönelik bu saygısızlık için, “Rektörlük ‘Bakım için itinayla indirdik’ dedi. ‘Kamera kayıtlarını çıkarın’ deyince de sustular” bilgisi verdi. Tarihi yıkımın ve maskın akıbetinin peşini bırakmadığı için üniversite yönetimince hedef alındığını dile getiren akademisyen şöyle devam etti: “Üniversitenin kurumsal hesabına sorular sorduğumuz için iletişim koordinatörü bizi tacizle suçluyor. Kişisel hesabına değil, üniversitenin resmi makamına Atatürk maskının nasıl indirildiğini gösterin diyoruz, bu taciz değildir.”

Akademisyenlerin nöbetinde 1250. gün

Kayyum rektör sonrası başlayan Boğaziçi Direnişi 6. yılında. Boğaziçi Akademisyeni Can Candan, direnişin 62. ay, 266. hafta, 1856. günü olan 2 Şubat’ta paylaşım yaptı ve “Haksız ve hukuksuz şekilde uzaklaştırıldığımız, girişimizin engellendiği kampüsümüzde, yüzlerce akademisyeni temsilen 1250. nöbette olan meslektaşlarıma teşekkürler” dedi.

Prof. Şemsa Özar hayatını kaybetti

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü emekli öğretim üyesi, “feminist iktisat” alanının önemli hocalarından, Barış Akademisyeni Prof. Dr. Şemsa Özar hayatını kaybetti. 15 Mart 1954’te dünyaya gelen Özar, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi’nin (KEİG) kurucu üyeleri arasında yer alıyordu. Eğitim-Sen üyesi Özar, 2015–2016 döneminde Uluslararası Feminist İktisat Derneği’nin başkanlığını da yaptı. Özar çalışmalarında ağırlıklı olarak kadın emeği ve istihdamı, kadına yönelik şiddet, sosyal politika, kalkınma iktisadı, zorunlu göç konularına odaklandı. Özar bugün İzmir’de toprağa verilecek.