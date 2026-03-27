ODTÜ öğrencileri, Epstein dosyalarında adı geçen Fransız matematikçi Cédric Villani’nin 70. Yıl dersleri kapsamında düzenlenecek etkinliğini engelledi. ODTÜ’nün kayyum Rektörü Ahmet Yozgatlıgil, öğrencilere attığı e-mailde üniversitenin 70. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Villani’nin konuk olacağını duyurdu.

“ODTÜ’de istismara yer yok!” “Ne sermaye ne rektör, ODTÜ bizimdir!” sloganlarıyla konferans salonunu dolduran öğrencilerin protestosu sonucunda etkinlik yapılmadı, Villani sahneye çıkamadan ODTÜ kampüsünden çıkmak zorunda kaldı. Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili dosyalarda adı 39 kez geçen Villani’nin, Epstein’i kendi dairesinde ağırladığı da ortaya çıkmıştı.