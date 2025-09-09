CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak atanan heyette yer alan Gürsel Tekin, TGRT Haber'e konuştu.

Tekin, dün akşamdan beri yaşanan gerginliği değerlendirdiği açıklamasında şunları söyledi:

"VAZGEÇMEYİ DÜŞÜNÜRSEM İKİNCİ BAROYA GEÇER"

"Şişli'ye kayyım gelirken arkadaşlarımızın bu olağanüstü direncini görmek isterdim. Onlara yapamadığınızı, benim barışçıl çağrılarıma rağmen, bana ve aileme, kuruldaki arkadaşlarıma öyle tehditler, çirkinlikler oldu ki... Bunu bizim Türk vatandaşlarının yapacağı işler değildir. Arkadaşlarımız bunları tespit etmeye çalışıyor.

Hindistan'dan, Arap coğrafyasından bot hesaplar alındı. Yurt dışındaki şirketlerden hizmet satın alındığını ve bu sosyal medya hesaplarıyla yönlendirme olduğunu düşünüyorum.

Vazgeçmeyi düşünmem. Vazgeçmeyi düşünsem ikinci baroya geçiyor. Arkadaşlarımız arzu ediyorsa bilemem ama ben izin vermem.

"ANITA ÇELENK KOYMAYA GİDECEĞİM, GENEL BAŞKANI KARŞILAYACAĞIM"

Partide çeşitli görevlerde bulunan arkadaşlarıyla ilgili ne kaygıları var?

Bu işten haberim yoktu.. Hükûmetle, şununla bununla kimseyle temasım yok. Yakışır mı CHP'ye böyle olaylar? Bu dosya niye bu hale geldi?

Çözüm konusunda CHP'li yöneticilerle görüştüm, 40'ının tamamı da bana haklısın dedi ama sonuç alamadık.

Önümüzdeki hafta Ankara ziyaretim olacak. Hem Özgür Özel'i hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek isterim.

Anıta çelenk koymaya gideceğim. Genel Başkan karşılanmaz mı? Karşılayacağım... Yarın sabah 10'da partimizin kuruluş yıl dönümünden dolayı çelenk koyacağız ve sonra kendisini karşılayacağız.

"BAHÇELİEVLER'E ZİYARETE GİDİYORSA BİZ DE İCABET EDERİZ"

Ben bunların abisiydim, kardeşleriydim, ne oldu da birden bire canavar oldum? Ben CHP'nin kimliğine toz konmasın isteyen bir insanım.

Gerçek CHP'lilerin hiçbiri bugün orada yoktu.

O bina hepimize yeter. Ben en kısa süre içinde hem Özgür Bey [Çelik] ile hem de arkadaşlarımızla kucaklaşmak istiyorum.

[Binanın Bahçelievler'e taşınması] Sayın Genel Başkanımız nereye giderse, elbette onlara saygılı davranırız. Genel Başkan, Bahçelievler'e ziyarete gidiyorsa biz de ziyaret icabet ederiz. Ama bizim İstanbul il binamız Sarıyer'dedir.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE..."

İstanbul ili bizim üstümüze hukuken zimmetli.

Yakinen bildiğim arkadaşlarımızın benimle ilgili söylediklerine ağzım açıkta kaldı, 'bunlar büyük olasılıkla bonzai içmişler' dedim

Bugün bir arkadaşımız bir televizyonda beni eleştirmiş. Zor tuttum kendimi. Aziz İhsan ile oturup ahbaplık edeceksin, oturup Gürsel Tekin'i eleştireceksin. Ben Aziz İhsan Aktaş ile ahbaplık yapsam ağzımı açmam, ortaya çıkmam. Her şeye rağmen merhabamız var, konuşurken dikkatli konuşsunlar isterim.

Zoru başaracağız.

Bir an önce telaştan kurtulmalıyız. Ayrıştırmaya değil, bütünleştirmeye ihtiyacımızın olduğu bir ortamda bir yargı kararı varsa, o kararın doğru olup olmadığı konusunda ciddi bir mücadele edip onu lehimize çevirmeliyiz. İç kavga ve eski-yeni kavgası CHP'ye ve Türkiye'ye zarar verir. Hem Özel'e hem eski Genel Başkan ile sorun varsa bunları bir arada çözmeliyiz. 'O yaptı, bu yaptı' demek kolaycılıktır."

Türk siyaseti tıkanmış bir vaziyette. Siyasi partiler yasası değişmeli. Atamalı, tayinli sistemle siyaseti yaşatma şansınız yok. Ardahan'da yerel yöneticinin kim olacağına Ankara'da siz karar veremezsiniz. Bu sistemi değiştirmediğimiz sürece bu sorunlar hep tartışma konusu olacak.

Önümüzdeki süreçte bu sorunların ortadan kalkması konusunda önemli çabalar göreceksiniz."