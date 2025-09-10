CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından gözler, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti.

Kılıçdaroğlu ise ne basın ne de sosyal medya aracılığıyla herhangi bir açıklama yapmadı.

CHP'li yöneticiler ve partiye gönül verenler Kılıçdaroğlu'nun tepki göstermemesini eleştirdi.

Sözcü TV, yaşanan bu süreçle ilgili CHP'nin eski liderinin düşüncelerini öğrenmek için Ankara'daki çalışma ofisine gitti, soru sordu.

'AĞZINDAN ÇIKACAK HER CÜMLE ÇOK ÖNEMLİ'

Emre Serkan İke'nin konuyla ilgili aktardığı bilgiler şöyle:

Bu süreçle ilgili sessizliğini koruyor.

Eski Genel Başkan olduğu için ağzından çıkacak her cümlenin önemli olduğunu elbette kendisi de biliyordur.

Hem 15 Eylül'deki mahkemeden çıkacak sonuç hem de 21 Eylül'e giden süreçteki olağanüstü kurultaya doğru bir cümle kurmasını beklemiyoruz açıkçası.

Sessizliğini koruyacağını tahmin ediyoruz.

'TEPKİ GÖSTEREN CHP'LİLER VAR'

Aslında biz şunu isteriz. Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte ne düşündüğünü, ne hissettiğini öğrenmek isteriz. Bir yandan sessizliğine dair tepki gösteren CHP'liler de var.

'TEŞEKKÜR ETTİ'

Şu an içeride avukatı Celal Çelik içeride bulunuyor. Bu süreçle ilgili neler söylemek istersiniz diye sorduk. Kemal Kılıçdaroğlu bizim sorumuza cevap vermedi, 'Teşekkür etti'