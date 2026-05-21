Cem YILDIRIM

Mutlak butlan tartışmaları, yapılan operasyonlar ile ilgili sessizliğini koruyan CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilginç bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu, “CHP bize bırakılmış bir miras değil emanettir. Emanet kirletilemez” dedi. Kılıçdaroğlu’nun videosunu 22 milletvekili paylaştı.

Bu çıkışıyla CHP konusunda aylardır tartışılan ‘mutlak butlan’ çıkarsa yönetime geleceği iddiasını güçlendiren Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda özetle şunları söyledi:

“Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla CHP’lilerin görevidir. Çünkü CHP koca bir çınardır. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır.

CHP bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür.”

PAYLAŞAN VEKİLLER

Videoyu paylaşan CHP’li milletvekilleri şunlar:

Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Ali Karaoba, Kadim Durmaz, İnan Akgün Alp ve Faik Öztrak, Rahmi Aşkın Türeli, Orhan Sarıbal, İlhan Kesici, Erdoğan Toprak, Gülizar Biçer Karaca.

CHP CEPHESİNDEN GELEN TEPKİLER:

‘Adaletin arınmasından bahsediyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini “yargının ve adaletin arınması” olarak yorumladığını belirtti. Başarır, tutuklu belediye başkanları ve parti yöneticilerine işaret ederek, “Kendisinin ve bizimle beraber yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor, ben öyle algıladım” dedi.

‘Saray’ın değirmenine su taşıyor’

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi ve “Böyle bir dönemde, CHP’yi kamuoyu önünde tartışmalı hale getirecek açıklamalar yapmak; Saray siyasetinin değirmenine su taşır. İmalarla, genel suçlamalarla, muğlak ifadelerle, partiyi toplum önünde zan altında bırakmak; ne siyasi etikle, ne parti hukukuyla, ne de toplumsal sorumlulukla bağdaşır” dedi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRMEDİ

Yorumlar: % 90 negatif

Yayımlanan videoda mevcut iktidarı değil CHP’yi ‘arınma’ çıkışı ile hedef alan Kılıçdaroğlu, paylaşımını yorumlara kapatmadı. Söz konusu video yayımlanmasından dakikalar sonra binlerce olumsuz ve eleştirel yorum aldı. Bir saat içerisinde 300 bin izlenen video üç binin üzerinde yorum aldı. Videonun altına gelen yorumlar yapay zeka tarafından da analiz edildi. Yorumların yüzde 90’ınında olumsuz ifadeler kullandığı görüldü. Yorumlarda kullanıcıların; Kılıçdaroğlu’nun artık siyaseti bırakması gerektiği, açıklamalarının partiye zarar verdiği ve 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday tercihi üzerinden eleştirilerini sunduğu görüldü. Bu arada Kılıçdaroğlu’nun X paylaşımı 2.5 milyon görüntülenme aldı ancak mesajı beğenenlerin sayısı sadece 6 binde kaldı.

ESKİ CHP PARTİ MECLİSİ YAYINLADI

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden manifesto

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP’liler sosyal medyada 10 maddelik “manifesto” yayımladı. Eski CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat’ın imzasıyla yayımlanan metinde, “Ayağa kalkın ve partiye sahip çıkın” çağrısı yapıldı. Manifestoda partinin ideolojik hattından koparıldığı iddia edilerek şöyle denildi: “Kendi iç dinamikleri ile ayağa kalkmayan, özeleştiri yapmayan, cesur bir çıkış ortaya koyamayan siyasal yapıların iktidara alternatif olması söz konusu olamaz. Bugün bir arkadaş grubuyla ve bir belediye başkanı ekibiyle yönetimi pay edilen partimiz, örgütsel dinamiklerinden, toplumsal taleplerden, siyasal gerçeklikten, tarihsel ve ideolojik hattından kopartılmaktadır.”

‘PARTİYİ KURTARMA’

Manifestonun son maddesinde şu ifadeler yer aldı: “Gün ayrışma, ayrılma günü değildir; gün partide birleşerek halkçı ve devrimci bir iradeyi ülke sathına yayma günüdür... Gün partiyi kurtarma, halkımız ve ülkemiz için ayağa kaldırma günüdür. Partideki bu düzen değişmedikçe içinde yaşadığımız düzen değişmeyecektir. Partimizin kurtuluşu partililerimizin azim ve kararlılığına bağlıdır. Şimdi bu iradeyi ortaya koymak için ayağa kalkma zamanıdır...”

Video paylaşımında masasının üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2023’te yayımladığı “100. Yılında Cumhuriyet- Cumhuriyet Erdemdir” kitabı da vardı.

Kendisine “Bay Kemal” dedi

CHP lideri Özgür Özel, 5 Mayıs’ta grup konuşmasından Hz. Mevlana’nın dizeleriyle mutlak butlan tartışmasına yönelik “Saraydan medet umanlara söylüyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini, saraydan dilenenlere söylüyorum” demişti.

Kılıçdaroğlu Mevlana’nın aynı dizelere atıf yaptı ve “Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez” dedi. Kılıçdaroğlu, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine seslendiği “Bay Kemal” lafını da kullanarak, “Ben doğruyu söylerim, Bay Kemal’den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin” dedi.

İstanbul kayyumu Gürsel Tekin’in iki yardımcısıyla poz

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in yardımcıları Erkan Narsap ve Zeki Şen ile görüştü. Görüşmeyi sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak duyuran Erkan Narsap şunları yazdı: “Biz şunun farkındayız: Umut bekleyen milyonların bizden istediği şey suskunluk değil cesaret, teslimiyet değil büyük bir mücadeledir! Kişisel çıkarlar değil, birbirimize sarılacağımız bir yol arkadaşlığıdır. Bu yolda bizimle omuz omuza yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm yoldaşlarımıza minnettarız. Zor zamanlarda başını öne eğenleri, sorumluluktan kaçanları ise örgütümüzün ve halkımızın o temiz vicdanına emanet ediyoruz.”