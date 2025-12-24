Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genel Kurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret için Türkiye'ye gelen Libya komuta kademesini taşıyan uçak Trablus'a dönerken dün akşam Ankara'da düştü.

Uçakta Libya Genel Kurmay Başkanı ile birlikte bulunan 8 kişi hayatını kaybetti. Resmi açıklamalar ışığında uçağın düştüğü anlar yapay zeka ile canlandırıldı.

İlk kez izleyeceğiniz görüntüler SÖZCÜ TV Serdar Cebe ile Ana Haber'de...

SÖZCÜ Ana Haber sunucusu Serdar Cebe görüntü ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"- Buradaki görüntüler tamamen yapay zeka görüntüsü. Buradaki verileri teker teker biz yapay zekaya ilettik. Bu veriler de Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği resmi veriler. Bu veriler bir film haline getirildi. Bir film olsaydı böyle bir film olurdu. SÖZCÜ TV'de de SÖZCÜ Haber Bülteni'nde de ilk kez yapay zekayı kullanarak böyle bir haber yapıyoruz."