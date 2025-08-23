Edinilen bilgilere göre, kaza saat 17.00 sularında Malatya-Ankara karayolu Bayramuşağı mevkiinde yaşandı. 16 BTE 244 plakalı otomobil, Darende istikametinden Malatya yönüne doğru seyir halindeyken virajı alamayarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen 23 BC 278 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle 16 BTE 244 plakalı araçta bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan yolculardan 1 kişi de hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza sonrası Malatya-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.