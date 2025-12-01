'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Duy Beni', 'Bir Zamanlar Kıbrıs' gibi projelerde rol alan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, geçen ağustos ayında fırtınada devrilen bir ağacın altında kalmıştı.

Feci şekilde yaralanan Yıldız, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yoğun bakıma alınmıştı.

O günden bu yana tedavisi süren genç oyuncunun yarın önemli bir ameliyat olacağı öğrenildi.

İbrahim Yıldız'ın yakınları tarafından yapılan açıklamada "Her zamankinden daha çok duaya ihtiyacı var" denildi.