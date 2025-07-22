Doğa Koruma ve Milli Parklar 5’inci Bölge Müdürlüğü çalışanları sık sık Afyonkarahisar-Ankara karayoluna inen geyik için işe koyuldu.

Yakalanan erkek geyik geçici olarak Sandıklı ilçesindeki belediyeye ait hayvanat bahçesine götürüldü.

Dişi bir geyiğin yanına yerleştirdiği belirtilen geyiğin bakımları, tesisin veteriner hekimi ve iki personel tarafından yapılıyor.

Hayvanat bahçesi müdürü Ömer Yılmaz geniş bir alan tahsis edilen geyiğin dişi bir geyikle yaşamaya başladığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yaşam alanında yemliği, suluğu, barınma alanı, her şey mevcut. Buraya da en kısa sürede adapte olacağını düşünüyoruz. Geyiğimiz insanlara alışkın. Gayet uysal, yanına girebiliyoruz, onu sevebiliyoruz. Hiçbir şekilde zarar vermiyor. Sağlık durumu da gayet iyi, hiçbir sıkıntısı yok."

SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

Geyiğin sağlık kontrollerini, bakımlarını ve beslemesini en iyi şekilde karşıladıklarını belirten veteriner Güner Geymen de şöyle konuştu:

"Hayvanın sağlık durumu gayet iyi. Kısa bir süre önce gelmesine rağmen hayvanat bahçemizin maskotu haline geldi. Çok sayıda insan geyiğimizi görmek için hayvanat bahçemize geliyor."