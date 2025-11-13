Afet bölgesinde üretilen ayakkabılarda Sezyum-137 adlı yüksek riskli radyoaktif maddeye rastlanmasının ardından, ABD iki konteyner dolusu ürünü geri gönderdi. Endonezya hükümeti, iade edilen ürünlerle ilgili inceleme başlatıldığını doğruladı.

SIZINTI YAŞANAN BÖLGEDE ÜRETİLMİŞLER

Yetkililer, radyasyon tespit edilen ayakkabıların Batı Cava’da geçmişte radyasyon sızıntısının yaşandığı bir sanayi bölgesine yakın bir tesiste üretildiğini belirtiyor. Hükümetin oluşturduğu görev gücünden bir yetkilinin aktardığına göre, söz konusu fabrika ve çevresindeki diğer tesisler, bölgede yaşanan önceki sanayi kaynaklı kontaminasyondan etkilenmiş olabilir.

Endonezya makamları, bir dönem bölgede faaliyet gösteren küçük bir çelik üreticisinin Sezyum karışımlı hurda metalleri eritmesi sonucu geniş bir alanda radyoaktif bulaşma meydana geldiğinden şüpheleniyor. Aynı bölgedeki bir başka tesisten ABD’ye gönderilen karideslerde de daha önce Sezyum-137 izine rastlanmıştı.

TEMİZLİK BAŞLADI

Endonezya hükümeti, sanayi bölgesindeki temizlik çalışmalarının devam ettiğini, ihracata yönelik tüm ürünlerde denetimlerin artırıldığını ve olayın uluslararası ticarette güven sorununa yol açmaması için kapsamlı önlemler alındığını açıkladı.

SEZYUM 137 VÜCUDA NE YAPIYOR?

Sezyum-137 (Cs-137), Sezyum elementinin en bilinen radyoaktif izotopu. Tıbbi cihazlar, ölçüm sistemleri gibi bazı endüstriyel alanlarda kullanılmakla birlikte, nükleer reaktörlerde ve nükleer patlamalarda ortaya çıkan en yaygın yan ürünlerden biri olarak biliniyor. Bu madde özellikle büyük nükleer kazalar sonrası geniş alanlara yayılmasıyla dikkat çekmişti.

Çernobil faciasının ardından Sezyum-137 çevreye yoğun şekilde dağılmıştı. Fukuşima nükleer santral kazasından sonra da aynı madde yüksek seviyelerde tespit edilmişti.

Sezyum-137’ye maruz kalmak, ciltte yanıklara, akut radyasyon hastalığına, organ hasarına ve yüksek dozlarda ölüme yol açabiliyor.