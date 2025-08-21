13 Ağustos 2025 tarihinde Büyükçekmece'deki bir otomobil tamircisine bırakılan Ferrari, motor ustası tarafından araçtan gelen sesin nedenini anlamak için test sürüşüne çıkarıldı ancak kısa süre sonra usta, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek büyük bir kazaya karıştı.

Silivri'de akaryakıt ve inşaat sektöründe çalışan Ömer Çelik'e ait Ferrari'nin kazadan yalnızca 5 gün önce satın alındığı öğrenilirken, Türkiye'nin gündemine oturan otomobilin tamir ustası tarafından 15 milyon TL bedel ile satın alınacağı belirtilmişti.



ARACIN YENİ SAHİBİ FUTBOLCU OLDU



NTV'nin haberine göre, araç ile kaza yapan tamir ustası Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazalı otomobilin satıldığını açıkladı. Yılmaz, aracı futbolcu Sercan Türk'e sattığını duyurdu.





Son olarak Bakırköyspor’da lisanslı şekilde futbolculuk yapan 34 yaşındaki Sercan Türk’ün lüks ve klasik otomobillere meraklı olduğu öğrenilirken, çoğunlukla hasarlı araçları toplayan Türk'ün bu araçları tamir ettiği ortaya çıktı.



SATIŞ BEDELİ ORTAYA ÇIKTI



Tamir ustası Yılmaz, Ferrari marka otomobilin geçmişinde de birçok kez hasar aldığını, şase ve podyelerinde hasar bulunduğunu, kazada aracın eski sorunlarından dolayı fazla hasar aldığını belirterek otomobilin 15 milyon TL olarak belirlenen rayiç bedelinin yaklaşık yarı fiyatına satıldığını açıkladı.



Yılmaz, aracın geriye kalan parasını da tamamlayarak sahibine ödeyeceğini ve hiçbir mağduriyet olmayacağını, işinin başında olduğunu, lüks araç servisinin çalışmaya devam ettiğini belirtti.