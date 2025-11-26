Ankara’da 15 bin öğretmenin kura çekimi ile ataması yapılırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’da da 100 öğretmen adayı mülakat sınavına girdi ve 99’u sınavı kazanarak atamaları yapıldı.

LİYAKATSİZLİK

Atanmayan öğretmenler, Saadet Partisi milletvekilleri Mesut Doğan ve Mehmet Karaman ile Gençlik Kolları Başkanı Haldun Pekdemir ile görüştüler. Öğretmen adayları, “Bakan Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’da mülakat sınavına 100 kişi girdi, 99’u kazandı ve hepsinin ataması yapıldı, biz itiraz edince terörist olduk” dediler.

Öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde toplanıp haklarını aramalarına bile izin verilmediğini belirtirken SP Gençlik Kolları Başkanı Haldun Pekdemir atanmayan öğretmenlerin yalnız bırakıldığını vurguladı ve “Liyakatsiz politikalar yüzünden öğretmenlik yapamıyorlar” dedi. SP milletvekilleri Mesut Doğan ve Mehmet Karaman da atanmayan öğretmenler ve mülakat mağdurlarının seslerini TBMM’de duyuracaklarını belirttiler.

GENÇ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİLER

SP Gençlik Kolları 24 Kasım’da düzenlediği programda, atanmayan öğretmenlerle bir araya geldi, dertlerini dinledi.