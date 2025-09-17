ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına odaklanan küresel piyasalar, altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasına tanıklık ederken asıl sürpriz gümüşten geldi. Gümüş dün ons başına yaklaşık 43.42 dolara ulaşarak 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2025 yılı başından bu yana gümüş dolar bazında yüzde 48’e ulaşan getiriyle altını geride bıraktı.

Bu yıl yüzde 41 yükseliş kaydeden altın ise ons başına 3.703 dolara çıkarak rekor kırarken, gram fiyatı 4.914 TL ile yeni zirvesini test etti. Ancak yatırımcıların ilgisi bu kez daha çok “beyaz metal”e kaydı. Gümüş, yılın ilk sekiz ayında hem uluslararası piyasalarda en çok kazandıran değerli metal oldu. Faizlerin düşeceği beklentisi, faiz getirisi olmayan altın ve gümüşü cazip hale getirirken, doların ucuzlaması yatırımcıların alım iştahını artırıyor.

POWELL İZLENECEK

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altında ve gümüşte düzeltme beklediğini belirtirken, bugün açıklanacak olan Fed faiz kararına ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara dikkat çekti. Eryılmaz, ‘ketum bir Powell’ olursa yani piyasalarda faiz indirim beklentileri azalırsa altın ve gümüşte düşüş olabileceğini söyledi. Faiz indirim beklentileri azalınca kıymetli metallere yönelik alımın da azalacığının altını çizen Eryılmaz, ‘resesyon’ ihtimalinin de altını çizdi. Eryılmaz gerek Powell’ın gerekse ekonomik projeksiyonların resesyona işaret etmesi durumunda altının ve gümüşün baskı yaşayacağını söyledi. Eryılmaz, “Fed riskini göz alacaklar varsa elindeki parayı 3’e 4’e bölsün bir kısmını alın bir kısmını bekleyin derim. Fed sonrası yükselse de düşse de bu riski almamış olursunuz. Fed tarafında risk olmazsa altın 3 bin 800’lere gidebilir” dedi.

Bitcoin’i solladı Amazon’a yaklaştı

Küresel piyasa değerleri sıralamasında gümüş, 2 trilyon 435 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşarak 2 trilyon 299 milyar dolar seviyesindeki Bitcoin’i geride bıraktı. Temmuz ayında Amazon’u bile geçen Bitcoin, son aylardaki dalgalı seyri nedeniyle teknoloji devlerinin gerisine düşerken, gümüşün istikrarlı yükselişi dikkat çekti. Gümüşün piyasa değeriyle, ‘teknoloji devleri’ arasında gösterilen ve Amazon’a (piyasa değeri 2 trilyon 488 milyar dolar) çok yaklaşması dikkat çekici. Altın 25 trilyon dolarlık piyasa değeriyle zirvede yer alıyor.