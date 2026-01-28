Manchester yakınlarındaki kırsal bir evi profesyonel bir üretim tesisine dönüştüren Spiby ve çetesi, piyasa değeri yaklaşık 288 milyon dolar olan sahte ilaç üretti.

Güvenlik güçlerinin uzun süreli takibi sonucu çökertilen organizasyonun detayları kan dondurdu:

Spiby'nin kurduğu tesislerde, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan milyonlarca doz sahte ilaç ele geçirildi. Soruşturma derinleştikçe, Spiby'nin oğluyla birlikte bölgede ikinci bir yasa dışı tesis daha kurduğu belirlendi.

Yapılan operasyonda yüksek miktarda sahte ilacın yanı sıra ruhsatsız silahlar ve yüklü miktarda nakit para bulundu.

'HABERİM YOKTU' DİYEREK SAVUNDU

Mahkemede suçlamaları reddeden 80 yaşındaki Spiby, laboratuvar olarak kullanılan alanların içeriğinden haberi olmadığını iddia etti. Ancak savcılık, Spiby'nin organizasyonun finansörü ve beyni olduğunu kanıtlayan belgeleri mahkemeye sundu. Hakim, kararını açıklarken Spiby'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Piyangoyu kazanmanıza rağmen suç hayatını bırakmadınız ve emeklilik yaşınızda bu büyük çaplı organizasyonu yönettiniz."

Mahkeme heyeti, 80 yaşındaki John Eric Spiby'yi 16,5 yıl hapis cezasına çarptırırken, diğer çete üyelerine de ağır cezalar yağdırdı:

John Colin Spiby (Oğlu): 18 yıl hapis, Lee Drury: 18 yıl hapis, Callum Dorrian: 12 yıl hapis.

Bu dava, İngiltere'de bir piyango talihlisinin adının karıştığı en sıra dışı ve en yüksek maliyetli suç dosyası olarak tarihe geçti.