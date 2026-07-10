Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Yaren Mercan'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Alkollü olduğu belirlenen ve tutuklanan otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelenirken, kazaya ait daha önce yayınlanmayan güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

METRELERCE HAVADA SAVRULDU

Görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Mercan'ın metrelerce havaya savrulduğu, kaskının ise başından çıkarak yola düştüğü görüldü.

‘EVİN GEÇİMİNİ BEN SAĞLIYORUM’

Savunmasında tutukluluğunun sona ermesini isteyen sanık Kadir Efe, "Evin geçimini ben sağlıyorum. Ceza alacağımı biliyorum. Yakın zamanda bir çocuğum daha olacak. Olay tamamen trafikte olan bir kazaydı. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Yaren Mercan'ın ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ERTESİ GÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

19 Mart’ta meydana gelen kazada Kadir Efe'nin kullandığı 38 Y. 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan'ın yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ertesi gün yaşamını yitirdi.

TABUTUNUN ÜZERİNE DOKTOR ÖNLÜĞÜ ÖRTÜLDÜ

Yapılan alkol kontrolünde sürücü Kadir Efe'nin 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Efe, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaren Mercan ise otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.