

İlk olarak özenle toplanan üzümlerin belirli bir kıvama gelene kadar kaynatılmasıyla bölgede şıra da denilen pekmezli karışım hazırlanıyor. Ardından toplanan cevizlerin kırılarak içlerinin çıkarılması ve içlerinin ipe dizilmesi ile devam eden mesai, cevizlerin karışıma batırılması ile sürüyor.

Bu aşamanın ardından ürün, ipe dizilmiş halde serin ve hava alan ortamlarda asılarak kurumaya bırakılıyor. Gölgelik alanlarda birkaç gün bekletilen cevizli sucuklar, dışı sertleşip içi yumuşak bir kıvama geldiğinde tüketime hazır hale geliyor.

Sason’da tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan cevizli sucuk ve pestil, hem kış aylarında enerji kaynağı olarak tüketiliyor hem de yöre halkı için önemli bir gelir kaynağı sağlıyor.'