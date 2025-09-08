Güney ÖZTÜRK

İBB operasyonları ve CHP’ye kıskaç konuşulurken fırsatı kaçırmayan Cengiz Holding, Kazdağları’nda Halilağa-Hacıbekirler-Muratlar arasındaki maden sahasını Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) işbirliğiyle ormansızlaştırarak genişletiyor. Truva Bakır tarafından yürütülen saha giriş çıkışları kapatılsa da, Avrupa çevre izleme uydusu Sentinel-2’nin güncel görüntüleri, 2024 Ekim ile 2025 Eylül tarihleri arasında 4 kilometrekarelik alanın ağaçsızlaştırıldığını gösteriyor.

560 FUTBOL SAHASI KADAR

Bu dev tahribat, resmi ruhsat alanı olan 6.05 kilometrekare (km²) olan alanının yüzde 66’sına tekabül ediyor. Uyduya göre 350 bin ağaç yok edildi. 560 futbol sahası ya da 105 tane Gezi Parkı büyüklüğünde ormanın kaybolduğu hesaplanıyor. Sentinel-2 uydusu verileri, ekolojik dengenin sürdürülemez bir hızda bozulduğunu çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor. Ruhsat alanı 605 hektar (6.05 km²) olan maden Halilağa-Hacıbekirler ve Muratlar arasındaki üçgende kalıyor. Madenin yılda 5 milyon metreküp su kullanacağı öngörülüyor. Halen, DSİ aracılığıyla gölet inşaatları için ormanda ağaç katliamına devam ediliyor. Bu göletler hem içme hem de sulama amacıyla gösterilse de çevrede yarattığı tahribat olağanüstü.

10 YILDA 423 MADEN BAŞVURUSU

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) verilerine göre Kazdağları’nda son 10 yılda 423 maden başvurusu yapıldı. Yüzde 79’u ruhsat aldı.

Cengiz Holding’in yanı sıra Koza Altın İşletmeleri, TÜMAD Madencilik ve Sanayi ile CVK Maden İşletmeleri’nin de aynı bölgede faaliyetleri var. Çevresel etki değerlendirmesi raporu (ÇED) iptali için açılan davalar sürerken, Halilağa’daki son uydu görüntüleri “Kapıları kapattınız ama gökyüzünü kapatamadınız” dedirtti.

3 köye yayılıyor

350 bin ağaçlık alan biçildi

Cengiz Holding’in Kazdağları’nda maden sahalarını genişlettiği alan 400 hektar yani 4 milyon metrekare büyüklüğünde. Bu alan aynı zamanda 561 futbol sahasına, New York Central Park’ın 1.2, Taksim Gezi Parkı’nın 105 katına eşit. Bu saha o kadar geniş ki üzerinde 3 bin 200 yüzme havuzu inşa edilebilir. Aynı şekilde bu büyüklükteki bir maden işletmesi pek çok ormanın da yok olmaması ya da hiç oluşmaması anlamına geliyor. Maden işletmesinde kesilen ağaç sayısı ise bu genişlikteki bir alanda 350 bin ağaca tekabül ediyor.