Kazdağları’nda çöle dönüştürülen arazinin mirasını sahiplenen, yine Çanakkale’deki altın madeniyle bölgeyi kirleten TÜMAD Madencilik’e Yılın Çevreci, Sürdürülebilirlik ve Millî Fayda Ödülü verildi. Genel Müdür Hasan Yücel’e ödülü, Ticaret Bakanı Ömer Bolat verdi.

Birgün’den Gökay Başcan’ın haberine göre; TÜMAD, son olarak Alamos Gold’un yerli iştirakı Doğu Biga Madencilik’i 470 milyon dolara satın aldı. Böylece Alamos Gold, devlete açtığı 1 milyar dolarlık tazminattan vazgeçti. TÜMAD’dan 470 milyon dolar alarak gitti.

TÜMAD’ın bu hareketi tartışılırken AKP iktidarı, teşekkürlerini iletmeye başladı. UÇİD tarafından düzenlenen Uluslararası Çevre İletişimi Zirvesi 2025’te ödüller dağıtıldı. Ödüllerden birini de TÜMAD Madencilik aldı. Ödül, TÜMAD Genel Müdürü Hasan Yücel’e takdim edildi.