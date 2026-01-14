Kleft bölgesinde kız arkadaşıyla akşam yemeği yiyen Sveen, kendi yazlık evlerine sahip olma hayallerinden bahsettiği sırada telefonuna gelen bir bildirimle sarsıldı. Norsk Tipping uygulaması, genç adama 1,3 milyon Norveç kronu tutarında büyük ikramiyeyi kazandığını duyurdu. Haberi alan Sveen, büyük bir coşkuyla işinden ayrılma ve dünya turuna çıkma planları yapmaya başladı, hatta durumu müjdelemek için ailesini aradı.

TEKNİK HATA HAYALLERİ YIKTI

Yaşanan büyük coşku yaklaşık 15 dakika sonra yerini derin bir hayal kırıklığına bıraktı. Kazanan numaraları biletindeki rakamlarla karşılaştıran Sveen, sadece iki ana numara ve bir bonus numaranın doğru olduğunu fark etti. Bu eşleşmenin milyonluk bir ödül getirmeyeceğini anlayan adam, sistemde büyük bir terslik olduğunu kavradı.

Kısa süre sonra "mucizevi" kazancın arkasında yatan gerçek ortaya çıktı. Piyango sisteminin euro birimini krona çevirirken ciddi bir yazılım hatası yaptığı anlaşıldı. Bölme işlemi yapılması gereken tutarın yanlışlıkla 100 ile çarpılması sonucu, Sveen'in hesabında devasa bir rakam görüldü. Beklenen 1,3 milyon kronluk ödülün aslında sadece 135 kron olduğu anlaşıldı.

SKANDALIN ARDINDAN GELEN İSTİFA

Olayın yaşandığı dönemde piyango şirketinde başka bir tartışma daha patlak verdi. Şirketin CEO'su, yaşanan skandalların ortasında görevinden istifa ederken 3 milyon kron tutarında bir tazminat aldı. Bu tazminatın Sveen’e vadedilen sahte ikramiyeden kat kat fazla olması, kamuoyunda ironik bir durum olarak değerlendirildi.

TATİLİ KABUSA DÖNÜŞTÜ

Milyoner olma hayaliyle başlayan gece, çift için adeta bir kabusa dönüştü. Sveen, annesini tekrar arayarak paranın gerçek olmadığını açıklamak zorunda kalırken, kız arkadaşı yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Genç adam, sahip olmadığı parayı harcamaya başlamadan önce hatayı fark ettiği için teselli bulduğunu belirtti.

Gerçek kazancı olan 135 kronu çekme gereği bile duymayan Norveçli, bu tutarın kendi ülkesinde bir kadeh şampanya almaya bile yetmeyeceğini ifade etti. Yaşadığı ağır stres ve psikolojik yıkımın ardından Ole Fredrik Sveen, radikal bir karar alarak piyango oynamayı tamamen bıraktığını duyurdu.