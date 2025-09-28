Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı'ndaki yeşil alanların sulamasında kullanılmak üzere bir su deposu için kazı çalışmaları gerçekleştirirken sürpriz bir gelişme meydana geldi. Kazı derinleştikçe ortaya çıkan eşya kalıntıları ve mezarların sayısı artınca alanda çalışmalar durduruldu.

POLİS ÇEVREYİ KAPATTI

Konuyla ilgili haber verilen yetkililer bölgeyi inceleme altına alırken, polisler kazı alanının çevresini kapatarak nöbet beklemeye başladı.

Kazılar sırasında ortaya çıkan kemiklerin ve gündelik kullanıma dair eşyaların hangi yıllardan kaldığı henüz belirlenemedi. Bölgede inceleme yapan uzmanlar 6 tane tarihi mezarın ortaya çıkarıldığını tespit etti. Kemiklerin dağınık halde olduğu belirlenirken bölgede yapılan incelemelerin tamamlanmasından sonra kazılara tekrar devam edileceği öğrenildi.

HER BİRİ 2 BUÇUK METRE

Dağınık halde bulunan kemiklerin bulunduğu mezarların her birinin 2 buçuk metre derinliğinde olduğu tespit edilirken etraftaki objelerin ise gündelik yaşamda kullanılan eşyalar olduğu anlaşıldı.