

Konya Çumra'daki Türkmen Karahöyük'te sürdürülen kazı çalışmalarında 4 bin yıllık mühür, 2 bin yıllık hayvan kemiğinden yapılmış kalem ile oyuncaklar, ok uçları, parfüm şişeleri, zar ile banyo küveti bulundu.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Burası milattan önce 3000 ile 50 yılları arasında yerleşim görmüş bir arkeolojik alan. Roma dönemi öncesine tarihlenen en büyük antik kentlerden biri."

"Çok önemli buluntulara ulaştık. 4 bin yıllık mühür, 2 bin yıllık hayvan kemiğinden yapılmış kalem, oyuncaklar, ok uçları, parfüm şişeleri, banyo küveti, 2 bin yıllık zar bulduk."

"Kazıda, 10 ülkeden 120 kişi çalışıyor."