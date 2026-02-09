Hürriyet Partisi, yurt dışı alışveriş kısıtlamalarının ardından iç piyasadaki fahiş fiyatlara dikkat çekmek için Kazıksepeti isimli bir uygulamayı hayata geçirildi.

İlk günde 200 binden fazla ziyaretçi alan siteye tehditler de gelmeye başladı. Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, “Partimizi esnaf olduğunu söyleyen birisi aramış. Dünden beri dükkanına 3-4 kişinin gelip kazık fiyatlarla satış yaptıklarından şikayet ettiğini söylemiş ve bizi dava açmakla tehdit etmiş. Kazıksepeti’nde hukuka aykırı hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.