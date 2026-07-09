Keşif kapsamında 11 kaya mezarı ve kireç taşından inşa edilmiş 7 yüzey mezarı tespit edildi. Böylece Marina El-Alamein'de bugüne kadar ortaya çıkarılan mezar sayısı 48'e yükseldi. Kazılarda ayrıca çömlekler, amforalar, kandiller, sunaklar, kireç taşı tekneleri, 2,5 metre uzunluğunda granit bir lahit ve alçıdan yapılmış bir sfenks kalıntısı da bulundu.

ALTIN DİLLER DİKKAT ÇEKTİ

Kazı ekibine göre altın dil tılsımları, Greko-Romen Dönemi'ne ait defin geleneklerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Antik Mısırlılar, ölen kişinin öteki dünyadaki yargılanma sırasında konuşabilmesi için ağzına ince altın levhalardan yapılmış dil şeklindeki tılsımlar yerleştiriyordu. Bu uygulama daha önce Mısır'ın farklı bölgelerinde de görülmüş olsa da, Marina El-Alamein'deki yeni keşif bu geleneğin bölgede de yaygın olarak uygulandığını ortaya koydu.

ANTİK LİMAN KENTİNİN SIRLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Marina El-Alamein, arkeologlar tarafından Akdeniz kıyısında yer alan antik Greko-Romen liman kenti Leukaspis olarak değerlendiriliyor. MÖ 2. yüzyılda kurulduğu düşünülen yerleşim, MS 4. yüzyıla kadar önemli bir ticaret merkezi olarak kullanıldı. Yeni mezarlar, bölgenin cenaze gelenekleri, dini inanışları ve günlük yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunarken, kazıların önümüzdeki dönemde de devam edeceği açıklandı.