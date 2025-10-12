Avusturya'da bir tesisat ustasının başına gelen olay, öğrenenlere 'böylesi ancak filmlerde olur' dedirtti.



Tadilat için gittiği evde kazmayı vurmasıyla birlikte tuhaf bir teneke olduğunu fark eden usta, tenekenin içine açmasıyla birlikte çil çil altınlarla karşılaştı.



ALTINLAR YARI YARIYA PAYLAŞILACAK



İkinci Dünya Savaşı’nda gömüldüğü tahmin edilen paraların değerinin 2 milyon Euro (97,22 milyon TL) olduğu belirtildi.



Avusturya yasalarına göre, bu tür durumlarda bulunan nesneler, bulan kişi ve bulunduğu yerin sahibi arasında eşit paylaşılıyor. Bulduğu altınları ev sahibine söyleyen ve birlikte yetkili makamlara başvuran ikili, altınları 1 milyon euro şeklinde eşit olarak bölüşecek.