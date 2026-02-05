Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş takımları Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere sonuçlanırken maçın son dakikaları oldukça gergin geçti.

Kocaelispor'un 18. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 üstünlüğü ile girilen maçın son dakikaları oynanırken bu kez Beşiktaş penaltı kazandı. Kullanılan kornerde Samet Yalçın ile Uduokhai arasında yaşanan mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi. Kocaelispor futbolcuları ve teknik heyeti karar yoğun bir şekilde itiraz ederken, ev sahibi ekibin teknik direktörü Selçuk İnan kırmızı kart gördü. Orkun Kökçü, 88. dakikada kullandığı penaltı ile takımına beraberliği getirdi.

Mücadelede 90+4. dakika oynanırken bu kez Kocaelispor penaltı bekledi. Serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen ortada Rıdvan Yılmaz ile Serdar Dursun arasında yaşanan pozisyon sonrası ev sahibi ekip futbolcuları penaltı bekledi. Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun aut atışını kullanmak isterken Kocaelispor futbolcular atışı engellemeye çalıştı. İki takım futbolcuları arasındaki gerginlik tırmandı. Kocaelisporlu futbolcular VAR uyarısı beklerken, hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.