Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin ardından başkan yardımcıları Tolga Turgut ile Emir Can Tunç, görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Siyaset gündemi bir süredir AKP'ye geçeceği söylentileri dolaşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesiyle ısındı...

Özarslan'ın istifasının ardından biri başkan yardımcısı üç Meclis üyesi de CHP'den ayrıldıklarını açıkladı.

Peş peşe istifaların ardından Keçiören Belediye Başkanvekili ve Başka Yardımcısı Tolga Turgut ile Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç ise görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan iki isim de "Bizler için aslolan makamlar değil; Cumhuriyet Halk Partisi'dir" vurgusu yaptı.

Tolga Turgut, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli Hemşehrilerim, değerli Keçiörenliler ve Baba Ocağım, ailem Cumhuriyet Halk Partililer; çocukluğumda kapısından girdiğim, farklı görevler aldığım, 20 yıldır onurla Gençlik Kolları İl Başkanlığından ana kademesine kadar görev yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi benim ve ben gibi düşünenler için sadece bir siyasi parti değil; bir inanç, bir mücadele ve bir hayat yolculuğudur. Örgütümüzün bizlere verdiği görevle gece - gündüz demeden, destekleyen kimseyi utandırmadan, bizleri bu görevlere getirenlerin yüzünü bir gün olsun yere eğmeden görevimizi yapmanın onurunu yaşarken bugün geldiğimiz nokta da ortadadır.

Bizler bugün geldiğimiz noktada mücadelemizin gerekliliğini yerine getirecek, şahsi makamların yanında değil, başımız dik bir şekilde halkımızın, örgütümüzün, vicdanının yanında olacağız. Bu nedenle Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği görevimlerimden istifa ediyorum. Bizler için aslolan makamlar değil; Cumhuriyet Halk Partisidir.”

Keçiören Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Emir Can Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun savunduğu değerlere olan inancımla çıktığım bu yolda, sizlerin desteğiyle bugüne kadar geldim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını kendime rehber edindim ve bu makamda sizlerin iradesiyle hizmet ettim. Bugün geldiğimiz noktada, siyasi konjonktürde meydana gelen değişiklikler neticesinde benim için bu görevi sürdürmem mümkün değildir..

Siyaset benim için koltuk meselesi değil, inandığım değerlerle ayakta durabilme meselesidir. Keçiören'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, değişim isteyen ve Cumhuriyet değerlerini savunan siz kıymetli vatandaşlarımıza sırt çevirmem mümkün değildir. Görevde kalmaya devam etmem, sizlere karşı bir vefasızlık olurdu.Bu sebeple, tamamen kendi irademle, vicdanımın ve siyasi ahlakımın gereği olarak Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum.

Bilmenizi isterim ki, bağlılığım makamlara değil Cumhuriyet'e; gücüm ise ünvanlardan değil, halkın güveninden gelir. Görevimden ayrılmakla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Atatürk'ün izinde ve halkın yanında durmaya devam edeceğim. Bana güvenen, destek veren tüm Keçiörenlilere minnettarım. Başım dik, alnım açık."