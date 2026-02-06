Başkentin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören'in belediye başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye geçeceği iddiaları gündeme düştü.

ESKİ BAŞKAN İHALELERİ İŞARET ETTİ

Özarslan'ın AKP'ye geçmek için yöneticleriyle arka arkaya görüşmeler yaptığı iddiaları dile getirilirken; Keçiören'in eski başkanı Turgut Altınok'tan, Mesut Özarslan'ı hedef alan açıklama geldi.

Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ilişkin olarak, "Parti değiştirmek için kapı kapı gezen Keçiören Belediye Başkanı'nın bu çabasından abisi, hamisi Mansur Yavaş'ın haberi ve bilgisi var mı? Yoksa PORTAŞ'taki yolsuzlukları örtbas etmek için Mesut Özarslan'ın parti değiştirmesinin Mansur Yavaş'ı da mı rahatlatacağı düşünülüyor? Yapılan gerçek anketlerde Keçiören Belediye Başkanından memnuniyet oranı yerlerde. Oy verenler pişman, bir daha seçilmesi mümkün görünmüyor, Keçiören'deki güzellikler bir bir yok ediliyor. CHP Genel Merkezi ve teşkilatları bunları görmüyor mu?" dedi.

İddiaların odağı olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan hala bir açıklama gelmedi.