Ankara'nın CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın 11 Şubat Çarşamba ya da 18 Şubat Çarşamba günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısı sırasında AKP rozeti takması bekliyor. CHP'li Gölbaşı, Haymana ve Çamlıdere'nin bağımsız belediye başkanı Adem Ceylan'ın da AKP'ye katılması bekleniyor.

YAVAŞ'IN BÜYÜK DESTEĞİNİ ALMIŞTI

CHP'ye katılmadan önce İYİ Parti'nin Ankara il kurucu başkanlığı görevinde bulunan ve bir dönem belediye şirketi PORTAŞ'ta genel müdürlük yapan Mesut Özarslan, Keçiören Belediye Başkanlığı seçimine CHP'den katılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın büyük desteğini alan Özarslan seçimi kazanmıştı.

PARTİ YÖNETİMİNDE VE ABB'DE BÜYÜK RAHATSIZLIK YARATTI

Son dönemde CHP'den ayrılıp AKP'ye geçeceği sıkça konuşulan Özaslan'ın bu iddiaları yalanlamaması parti yönetiminde ve büyükşehir belediyesinde rahatsızlık yarattı.

Geçene hafta içerisinde Mansur Yavaş'ın da iddiaları sorduğu ancak Özarslan'ın net bir cevap vermediği öğrenildi. Kendisine 'AKP'ye katılmayacaksan bu konuda açıklama yapman gerekir' denildi. Aradan 4-5 gün geçmesine rağmen Özarslan açıklama yapmadığı gibi suskunluğunu sürdürüyor.

BAŞKAN KASAP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Son günlerde, sosyal medyada bazı hesaplar aracılığıyla yapılan spekülatif paylaşımlar hakkında; ABB Başkanımız Sn. @mansuryavas06 ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında, hiçbir Beypazarlı hemşehrimizi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."