CHP'den dün istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye geçmesinin perde arkasında eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olduğunu öne sürüldü. Akşener'in yakın çevresi iddialara ilişkin sessizliğini bozdu.

Özarslan'ın 11 Şubat Çarşamba günü AKP'ye katılması ve rozetini de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takması bekleniyor.

İYİ Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alan Özarslan'ın AKP'ye transferinde Meral Akşener'in ön ayak olduğu iddiası gündem oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in yakın çevresine söz konusu iddiaları sorduğunu belirtti.

Saymaz, “Mesut Özarslan’ın istifa etmesine Meral Akşener’in önayak olduğu iddiasını Akşener’in çevresine sordum. Şöyle dediler: ‘Mesut Bey bizi bırakıp İyi Parti’den CHP’ye gitmişti. Niye kendisine önayak olalım? Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok. Mesut Beyle uzun bir zamandır görüşmüyoruz.” bilgisini paylaştı.