Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından başkan yardımcıları Tolga Turgut ile Emir Can Tunç görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Keçiören'de yaşanan bu gelişmelerin ardından Belediye Meclisi'nde kavga çıktı.
CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, bu istifaların ardından Keçiören Belediye Meclisinde arbede yaşandığını söyledi.
EMİR'DEN 'RANT BÜYÜK' PAYLAŞIMI
Söz konusu olaya ilişkin görüntüyü paylaşan Emir, "Rant büyük" notunu düştü.
Emir'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"İstifa eden Keçiören Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcılığı kapmak için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar."
NE OLMUŞTU?
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.
Özarslan ile birlikte belediye meclis üyeleri Cihan Ayhan, Azra Ceylan Öztürk ve Serkan Bedirhanoğlu da partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.
Bu gelişmeye karşılık, Keçiören Belediyesi Başkan Vekili Tolga Turgut ve Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, Özarslan’ın tutumuna tepki göstererek görevlerinden ayrıldıklarını duyurmuştu.