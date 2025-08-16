Trendyol 1. Lig'in 2. haftasındaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçı 0-0 tamamlandı.
- Stat: Aktepe
- Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kürşathan Akın, Çağrı Yıldırım
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Oğuzcan Çalışkan, Mexer (Dk. 43 Abdullah Çelik), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 İshak Karaoğul), Erkam Develi, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 61 Rroca), Ezeh (Dk. 90+1 Ofori), Fernandes (Dk. 82 Ali Akman)
- İstanbulspor: İsa Doğan, Ali Şahin Yılmaz, Ologo, İzzet Ali Erdal, Yunus Bahadır (Dk. 58 Özcan Şahan), Vorobjovas, Abdullah Dijlan Aydın, Duhan Aksu (Dk. 58 Yusuf Ali Özer), Loshaj (Dk. 67 İsa Dayaklı), Mamadou (Dk. 46 Krstovski) (Dk. 90 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin (Dk. 77 Sambissa)
- Kırmızı kart: Dk. 85 Abdullah Dijlan Aydın (İstanbulspor)
- Sarı kartlar: Dk. 16 Mamadou, Dk. 63 Ali Şahin Yılmaz, Dk. 69 Özcan Şahan (İstanbulspor), Dk. 64 Rroca, Dk. 72 Abdullah Çelik, Dk 90+4 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)