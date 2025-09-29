Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, binanın bahçesinde beslediği kediler nedeniyle komşularıyla aralarında husumet bulunan Nihal Aras (49), komşusu N.S. ve oğlu S.S. tarafından darbedildi. S.S.’nin yumruk attığı Aras’ın burnu kırıldı.

KOMŞUSU VE OĞLU BURNUNU KIRDI

İddiaya göre Nihal Aras, sokak köpeklerinin kedilere zarar vermemesi için kapalı tutulmasını istediği binanın giriş kapısının komşuları tarafından açık bırakılmasına tepki gösterdi. Aras, binaya girdiği sırada komşusu N.S., eşi ve oğlu S.S. de peşinden gitti. N.S., Aras’ı saçından tutup dışarı çıkarırken, S.S. de yumruk attı. Aldığı darbelerle yere yığılan Aras, hastaneye kaldırıldı ve burnunun üç yerinden kırıldığı belirlendi.

DEFALARCA TEHDİT EDİLDİ

Nihal Aras, saldırganlardan şikayetçi olduğunu belirterek “Hayatım tehlike altında, adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi. Aras, saldırının daha önce başlayan husumetten kaynaklandığını ve komşularının defalarca kendisini ve eşini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Olayın ardından N.S. ve oğlu S.S. polis merkezinde ifade verdi, soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.